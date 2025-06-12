شكرا لقرائتكم خبر عن النجم كريس إيفانز حزين لعدم مشاركته فى Avengers: Doomsday.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم العالمى كريس إيفانز عن حزنه لعدم مشاركته فى فيلم مارفل الجديد Avengers: Doomsday ، جسّد إيفانز دور ستيف روجرز، أول كابتن أمريكا، من فيلم Captain America: The First Avenger الذى طرح عام 2011 وحتى فيلم Avengers: Endgame الذى طرح عام 2019.

وحظيت الشخصية بنهاية سعيدة، حيث عاد بالزمن إلى الوراء ليعيش حياة عادية مع بيجى كارتر (هايلي أتويل)، عائدًا إلى الحاضر كرجل عجوز.

من المقرر عرض فيلم Avengers: Doomsday في شتاء 2026، ويشهد عودة روبرت داوني جونيور، نجم سلسلة أفلام iron man، الذي يلعب الآن دور الشرير دكتور دوم.

في حديثه مع موقع Screen Rant، أثناء الترويج لفيلمه الجديد "Materialists" مع زميليه من نجوم مارفل، بيدرو باسكال وداكوتا جونسون، سُئل كريس إيفانز عن شعوره حيال استمرار الإنتاج بدونه.

أجاب قائلا: "من المحزن عدم مشاركتى، ومن المحزن ألا أعود إلى الفرقة، لكنني متأكد من أنهم سيقدمون عملًا رائعًا، وأنا متأكد من أن الأمر سيكون أصعب بكثير عندما يصدر الفيلم، حيث سأشعر وكأننى لم أدعو إلى الحفلة".