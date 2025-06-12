شكرا لقرائتكم خبر عن يعود بعد غياب.. فارس كرم ينهي تصوير كليب جديد ويستعد لحفل مع هيفاء وهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش المطرب اللبناني فارس كرم حالة من النشاط الفني المكثف هذا الصيف، بعد فترة من الغياب عن الساحة، حيث انتهى مؤخرًا من تصوير فيديو كليب جديد في لبنان، تحت إدارة المخرج فادي حداد، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

ولا يقتصر نشاط فارس كرم على الأعمال المصوّرة فقط، بل يستعد أيضًا لإحياء حفل غنائي ضخم في الأردن، تشاركه فيه النجمة هيفاء وهبي، وذلك يوم 7 نوفمبر المقبل، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية التي يحييها كبار نجوم الغناء في العالم العربي. ويقدّم الثنائي خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيهما التي حققت نجاحات واسعة.

يذكر أن آخر ألبومات فارس كرم حملت اسم "فارس كرم 2023"، حيث جاءت أولى أغنياته بعنوان "يسقط كل حدا"، وهي من كلمات رياض العلي، وألحان علي حسون، وتوزيع عمر صباغ، وصوّرها كليب مع المخرج جاد شويري.

وطرح الفنان فارس كرم، "عالسريع" وهى ثانى أغنيات ألبومه الذى يحمل اسم "فارس كرم 2023"، على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صباغ.