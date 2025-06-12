شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي فى صورة مع السير مجدى يعقوب بحفل توقيع كتابه.. اعرف ماذا قال عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان خالد النبوي متابعيه من خلال حسابه على موقع إنستجرام صورة له مع الدكتور مجدي يعقوب، وعلق عليها قائلا: "لحظة حلوة في الحياة، كان ليا شرف حضور توقيع كتاب الدكتور مجدي يعقوب".



خالد النبوي مع السير مجدي يعقوب

وكان السير مجدي يعقوب فى وقت سابق أشاد بالمشروع القومي للتنمية البشرية مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك لدوره في تنمية المجتمع، مشيرًا إلى ما تحظى به المبادرة من رعاية ودعم من رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور، خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مقترحًا مشاركة الإنجازات التي تحققت في قطاع الرعاية الصحية بمصر مع العالم.

وانتقل السير مجدي يعقوب، للحديث عن حلمه بإنشاء مستشفى جديد لعلاج مرضى القلب في القاهرة، وذلك لتخفيف معاناة السفر على الأطفال المقيمين في المحافظات القريبة من العاصمة، مضيفًا أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى القلب الجديد بالقاهرة أكبر 5 مرات من مركز أسوان للقلب، مما يتيح تقديم العلاج بشكل أسرع للمرضى، والقضاء على قوائم الانتظار، كما أشار إلى التصميم المعماري لمستشفى القلب الجديد بالقاهرة، والذي وضعه أحد المهندسين المعماريين العالميين، بطريقة متميزة.

وتطرق السير مجدي يعقوب، إلى الحديث عن تجربة مركز أسوان للقلب، موضحًا أنه تم اختيار إنشاء المركز في أسوان للتسهيل على الأطفال السفر للقاهرة لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن فريق العمل بالمركز بدأ بسبعة أفراد فقط، لكنه تطور على مدار السنوات ليضم 700 فرد، يعملون جميعًا لخدمة المجتمع وتقديم الرعاية الصحية لمرضى القلب.