شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم مملكة لمصطفى شعبان وهيفاء وهبى يستأنف تحضيرات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المخرج أحمد عبد الوهاب من الجونة لاستئناف تحضيرات فيلمه الجديد مملكة، بطولة النجمين مصطفى شعبان وهيفاء وهبى، وتأليف إيهاب بليبل، حيث من المقرر البدء في تصويره أواخر الشهر الجارى بعد الانتهاء من كافة تفاصيل العمل، حيث يعقد المخرج جلسات عمل مع هيفاء وهبى ومصطفى شعبان والإنتاج خلال ساعات للاستقرار على كافة التفاصيل والاستايلست والديكورات وخلافه .

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كل من مصطفى شعبان - هيفاء وهبي - محمد أنور - عمرو عبد الجليل - بيومي فواد – ومن المقرر التعاقد مع باقى فريق الفيلم خلال الأيام المقبلة، وتدور أحداث العمل في إطار أكشن كوميدي، ومن المقرر أن يتم الاتفاق مع فريق أكشن عالمي لمشاهد الأكشن.

يشار إلى آن آخر أعمال عبد الوهاب فيلم مستر إكس بطولة النجم أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور، وعدد كبيرمن الفنانين.

وكان آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل حكيم باشا وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من دينا فؤاد، سهر الصايغ وآخرون، إخراج أحمد خالد أمين.