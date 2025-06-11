ناصيف زيتون يستمر بالتشويق لأغنيته الجديدة "حلوة" .. وهذا موعد طرحها

ميرنا وليد - بيروت - روّج الفنان ناصيف زيتون لأغنيته المرتقبة "حلوة" عبر إعلان تشويقي نشره على حسابه، ظهر في الفيديو القصير وهو يوجه رسالة رومانسية للفتاة قائلاً: "في فيلم بالسينما فيه ضرب.

.. بس يعني في حب... بتروحي نروح؟"، مع اختتام بكلمة "حلوة". تفاعل الجمهور بحماس وانهالت التعليقات الإيجابية مثل: "أكيد حتكون الغنية حلوة"، وفي فيديو آخر قال زيتون لقتاة في حدا بحياتك؟ ليجيب بنفسه : "أنا ما في "، مما زاد الترقّب للإصدار الرسمي، حيث سيتم طرح الأغنية غدا الساعة 4 عصراً .

تأتي هذه الخطوة بعد نجاح أغنيته السابقة "Mi Amor" التي تعاون فيها مع المغني السويدي ريكي ريتش تحت إنتاج شركته الخاصة "T‑Start"، ما يعكس تنوعه وإبداعه الفني.

