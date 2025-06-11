ميرنا وليد - بيروت - روّج الفنان ناصيف زيتون لأغنيته المرتقبة "حلوة" عبر إعلان تشويقي نشره على حسابه، ظهر في الفيديو القصير وهو يوجه رسالة رومانسية للفتاة قائلاً: "في فيلم بالسينما فيه ضرب.
.. بس يعني في حب... بتروحي نروح؟"، مع اختتام بكلمة "حلوة". تفاعل الجمهور بحماس وانهالت التعليقات الإيجابية مثل: "أكيد حتكون الغنية حلوة"، وفي فيديو آخر قال زيتون لقتاة في حدا بحياتك؟ ليجيب بنفسه : "أنا ما في "، مما زاد الترقّب للإصدار الرسمي، حيث سيتم طرح الأغنية غدا الساعة 4 عصراً .
تأتي هذه الخطوة بعد نجاح أغنيته السابقة "Mi Amor" التي تعاون فيها مع المغني السويدي ريكي ريتش تحت إنتاج شركته الخاصة "T‑Start"، ما يعكس تنوعه وإبداعه الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون يستمر بالتشويق لأغنيته الجديدة "حلوة" .. وهذا موعد طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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