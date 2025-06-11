أريام الإماراتية تحتفي بتأهل الأردن لكأس العالم بأغنية "قلي مرحبا" باللهجة الأردنية

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة الإماراتية أريام أغنيتها الجديدة "قلي مرحبا"، في أول تجربة لها باللهجة الأردنية، إحتفالاً بتأهل المنتخب الأردني التاريخي إلى كأس العالم 2026.

عبّرت الأغنية عن مشاعر الفخر والمحبة تجاه الأردن وشعبه، مؤكدة أن هذا العمل نابع من تقديرها الكبير لثقافة الأردن وثقة جمهوره بها.

"قلي مرحبا" من كلمات الشاعر إيهاب غيث، وألحان مستوحاة من الفلكلور الأردني بطابع عصري، وتوزيع فراس عودة، واعتبر غيث هذا التعاون محطة مميزة، فيما عبّرت أريام عن رغبتها الصادقة في أن تكون جزءاً من هذه اللحظة الوطنية الفارقة.



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