راغب علامة يزور رئيس وزراء كردستان بعد نجاح حفله الكبير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حقّقه حفله في إقليم كردستان بمناسبة عيد الأضحى، والذي شهد حضورًا كثيفًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور، قام النجم اللبناني راغب علامة بزيارة مميّزة حملت طابعًا رسميًا إلى دولة رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، الشيخ مسرور البرزاني.

وفي منشور عبر صفحاته الرسمية، عبّر راغب علامة عن فخره بهذه الزيارة قائلاً: “تشرفت بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء في كردستان، الشيخ مسرور البرزاني، في منزله بالرأس العالي، حيث استضافني على الغداء بحضور الحبيب الشيخ آربن مسرور البرزاني.”

وأضاف: “كانت هذه الزيارة فرصة مميزة للاطلاع على الجهود المبذولة في مجالات السياحة والتنمية في إقليم كردستان، وقد أعجبت بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه الإقليم في مختلف المجالات.”

واختتم علامة كلماته بتعبير عن محبّته وامتنانه قائلاً: “أعبّر عن محبتي العميقة لدولة الرئيس ولعائلته الكريمة، وشكرًا على كرم الضيافة. أتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق، وأتطلع للمشاركة المستمرة في الفعاليات الثقافية والإنمائية في الإقليم الذي أكنّ له ولشعبه كل الحب والتقدير.”

وقد ساد اللقاء أجواء من الحفاوة والتقدير، في خطوة تعبّر عن العلاقة المتينة التي تربط راغب علامة بجمهوره في كردستان، وتؤكد حرصه على تعزيز التواصل الثقافي والفني مع شعوب المنطقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الزيارة بكثافة، مشيدين بتواضع راغب علامة وحضوره المحبب، معتبرين أن هذه اللفتة تؤكد مجددًا مكانته الرفيعة كفنان وسفير للثقافة والمحبة.

من جهة أخرى، يواصل راغب علامة جولته الغنائية لصيف 2025، حيث يستعد للوقوف للمرة الأولى في مسيرته على مسرح مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم” في المغرب، وذلك يوم 24 يونيو الجاري، وسط حماس كبير من جمهوره المغربي الذي لطالما حرص على دعمه في مختلف حفلاته بالمملكة.