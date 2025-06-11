مرام البلوشي تُثير الجدل بأحدث ظهور.. تغيّر كامل في ملامحها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة الكويتية مرام البلوشي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة صدمت الجمهور بسبب التغيير الجذري في شكلها، إذ بدت بنحافة مفرطة وتبدّل واضح في ملامح وجهها، ما أثار تساؤلات واسعة وقلقًا من محبّيها.

وظهرت مرام في الصور بفستان أزرق قصير مزيّن بالأزرار، نسّقته مع حزام فضّي عريض أبرز خصرها النحيل، في إطلالة اعتُبرت جريئة، لا سيما بعد معاناتها سابقًا من أزمة صحية خطيرة أثرت على حالتها العامة.

ولم يقتصر التغيير على وزنها فقط، بل ظهرت أيضاً بملامح وجه مختلفة تمامًا، وشعر كثيف ومكياج قوي، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل إن كانت قد خضعت لعمليات تجميل أو لتعديلات رقمية مبالغ فيها باستخدام الفوتوشوب.

وقد انقسمت تعليقات الجمهور بين من عبّر عن إعجابه الشديد بالتغيير ورشاقتها الواضحة، ومن انتقد الاستخدام المفرط للفلاتر والفوتوشوب الذي جعلها تبدو وكأنها شخص مختلف.

وفي خطوة واضحة لتجنّب موجة التعليقات السلبية، قامت مرام البلوشي بإغلاق خاصية التعليقات على منشورها الأخير، ما زاد من التكهنات حول ردود الفعل التي أثارتها صورها الجديدة.