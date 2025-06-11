رامي صبري يكشف أمنيته الفنية.. هل تتحقق مع عمرو دياب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان المصري رامي صبري عن أمنيته في مسيرته الفنية، مؤكداً رغبته في التعاون مع النجم عمرو دياب في عمل غنائي مشترك، وواصفًا إياه بـ”القامة الفنية الكبيرة” التي يفتخر بها كل المصريين والعرب.

وخلال استضافته في برنامج “آخر الأسبوع” على قناة “أبو ظبي”، قال رامي صبري: “الناس كلها عارفة إني بحب عمرو دياب، وأتمنى أعمل معاه دويتو يوم من الأيام.”

وأضاف: “كلنا بنحب الهضبة ونفتخر بيه لأنه فنان مصري ناجح ووصل للعالمية.”

كما تحدث رامي عن علاقته بالفنان محمد حماقي، مشيدًا به على المستوى الفني والشخصي، وقال: “إحنا أصدقاء من زمان، وحماقي موسيقي محترم وأتشرف بعمل دويتو معاه برضو.”

يُذكر أن رامي صبري كان قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “الحب عيبنا”، وهي تتر مسلسل “وتقابل حبيب”، وحققت الأغنية انتشارًا واسعًا منذ لحظة إصدارها، متصدّرة محركات البحث، ولاقت إشادة كبيرة من الجمهور. الأغنية من كلمات كريم فهمي، وألحان عمرو الشاذلي.