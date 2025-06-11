شيرين رضا: “ما عنديش خطوط حمر.. ولو قابلت راجل زَيّي مش هتجوزه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة المصرية شيرين رضا ضيفةً على بودكاست “من غير فولو أب”، حيث فتحت قلبها في حوار صريح كشفت خلاله عن آرائها في الحب والزواج، والصفات التي تكرهها في نفسها، كما تطرقت لرأيها في بعض النجوم، من بينهم عمرو دياب، دينا الشربيني، وأحمد الفيشاوي.

وخلال اللقاء، أجابت شيرين على سؤال حول الصفة التي لا يمكن لأي رجل أن يتحملها فيها قائلة: “قلّة أدبي”، مؤكدة أنها لو قابلت رجلاً يشبه شخصيتها تمامًا “مش هتجوزه”.

وأضافت أن أكثر ما تفتقده بعض الفنانات هو “المرح”، في إشارة إلى أهمية خفة الظل والعفوية في الحياة والفن.

وعن الأغاني التي كُتبت عنها، أوضحت شيرين رضا أن عمرو دياب ليس الفنان الوحيد الذي قدّم لها أغنيات، مشيرة إلى أن الراحل شعبان عبد الرحيم خصّها بأغنية حملت اسمها.

وعند سؤالها عن الخطوط الحمر في التمثيل، ردّت بوضوح: “ما عنديش خطوط حمر في الأدوار، طالما العمل يخدم القصة والفن.”

أما عن أكثر ما تكرهه في الرجل الشرقي، فقالت: “التحكّم”، مؤكدة رفضها للتقاليد المفروضة بلا وعي، ومشيرة إلى أنها كسرت كثيرًا من القواعد في حياتها الشخصية، لأنها ترفض التصرفات المبنية على الجهل.

وعن نصيحتها لابنتها نور، أوضحت شيرين أنها لا تؤمن بإملاء الأوامر، بل تُفضّل أن تترك ابنتها تعيش تجربتها بحرّية وتستخلص دروسها بنفسها.

وعن رأيها في النجوم، وصفت دينا الشربيني بـ”الجميلة”، ووصفت أحمد الفيشاوي بأنه “مجنون” بطريقته الخاصة، في حين أشادت بعمرو دياب واصفةً إياه بـ”الشاطر”.

أما عن رأيها في الزواج، فقالت شيرين رضا: “الزواج مشروع فاشل عند كتير من الناس، لأن البنات بتتجوز عشان تهرب من تحكم أهلها، مش عشان شراكة حقيقية.”

لكنها عادت وأكدت أنها باتت منفتحة على فكرة الزواج إذا وجدت الشخص المناسب، قائلة: “الزمن علّمني ماقولش لا قبل ما ألاقي اللي يناسبني.”

وختمت حديثها برؤية مختلفة للحب، فقالت: “الحب مش اللي الناس فاهمينه بس، الحب إنك تحب كل حاجة حواليك.”