الملكة رانيا تحتفل بذكرى زواجها بصورة مؤثرة مع الملك عبد الله: “ستبقى دائماً ملجئي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت صورة عفوية نشرتها الملكة رانيا العبد الله بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لزواجها من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، الذين عبّروا عن إعجابهم الشديد بالعلاقة المميّزة التي تجمع الزوجين، واعتبروهما نموذجًا يُحتذى به في الحب والتفاهم والاحترام الزوجي.

وقد ظهرت الملكة رانيا في الصورة وهي تحتضن الملك عبد الله بحب وحنان، بينما يبادلها العناق بابتسامة مليئة بالعاطفة والدفء، في لحظة إنسانية عكست قوة الرابط العاطفي بينهما، وعبّرت عن مشاعر متبادلة تتجاوز البروتوكول.

وأرفقت الملكة الصورة برسالة مقتضبة ذات دلالات كبيرة، كتبت فيها:

“كيف لا أستند إلى قلبك ووطن بأكمله يستند إليك. كل عام وأنت السند والشريك. ستبقى دائماً ملجئي.”

وقد تفاعل الآلاف من متابعي الملكة رانيا على منصات التواصل مع الصورة، وأشادوا بعلاقتها بالملك، معتبرين أنها تعكس روحاً إنسانية سامية وحباً صادقاً لا يزال مستمراً بعد أكثر من ثلاثة عقود من الزواج. كما انهالت التهاني من شخصيات عامة ومشاهير، تمنّوا لهما دوام الصحة والسعادة والاستقرار.

يُذكر أن الملك عبد الله الثاني تزوّج من الملكة رانيا في 10 حزيران (يونيو) عام 1993، قبل أن يعتلي العرش في عام 1999، لتُمنح لقب “ملكة الأردن” بعد تتويجه، ولهما أربعة أبناء، أكبرهم ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وحفيدان.