كانييه ويست يُثير الجدل مجددًا بتغيير اسمه.. وتكهنات حول حالته النفسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد مغني الراب الأميركي كانييه ويست لإثارة الجدل من جديد بعد تقدّمه بطلب رسمي لتعديل اسمه ليُصبح “Ye Ye”، وذلك وفقًا لوثائق رسمية قُدمت إلى سلطات ولاية كاليفورنيا، في خطوة مفاجئة أثارت تفاعلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والجماهيرية.

ووفقًا لما نقلته تقارير صحفية عالمية، قدّم المدير المالي للنجم الأميركي، حسين لالاني، مستندات تُظهر التغيير الجديد باسم شركات تابعة له، من بينها: “Oxybahh”، و”Yeezy Record Label”، و”Getting Out Our Dreams”، بما يعكس تبنّي الهوية الجديدة في النطاق التجاري والفني معًا.

ويأتي هذا التعديل بعد أربع سنوات من إعلان ويست الاستغناء عن اسمه الكامل “Kanye Omari West” لصالح الاسم المختصر “Ye”، الذي عُرف به لاحقًا في الوسط الفني.

وأظهرت الوثائق أيضًا تحديثات على العناوين الرسمية لمقار الشركات، والتي أصبحت ترتبط بمبنى جديد يقع في شارع ميلروز بمدينة لوس أنجلوس، اشتراه كانييه عام 2023، وكان سابقًا كنيسة مهجورة بمنطقة نورثريدج.

كما كشفت تقارير أخرى عن نيّة ويست إطلاق حساب جديد على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) تحت الاسم الجديد “Ye”، في سياق إعادة تشكيل هويته الرقمية والفنية بالكامل.

وقد قوبل هذا القرار بسيل من ردود الفعل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من يراه أسلوبًا تسويقيًا معتادًا من النجم المثير للجدل، وبين من عبّر عن قلقه حيال حالته النفسية ومدى استقراره العقلي، خاصة في ظل قراراته المتكررة غير المتوقعة.