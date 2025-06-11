فيفي عبده ترد على شائعات الاعتزال: “لو ما رقصتش هحس بالشلل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت الفنانة المصرية فيفي عبده ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نيتها اعتزال الفن والرقص، مؤكدة أنها لا تفكر في ذلك مطلقًا، وأن الرقص بالنسبة لها “حياة”.

وفي تصريحات صحافية، قالت فيفي: “كل بني آدم جواه ملاك وشيطان والصواب والخطأ، أمي محجّبة وإخواتي كلهم متحجبين، وأنا متحجبة.”

وأضافت: “أنا تعلّمت قراءة القرآن من والدتي، وعملت 37 عمرة في 37 سنة، لكن ما أقدرش أبطّل رقص، لو ما رقصتش هحس بالشلل.”

وأشارت فيفي إلى أنها قررت التوقف عن تقديم عروض الرقص خلال شهر رمضان احترامًا لروحانية الشهر الكريم، قائلة:

“أنا اللي وقفت الرقص الشرقي في رمضان، قولتلهم الشهر الكريم سيبوني فيه مستريحة.”

من جهة أخرى، علّقت فيفي عبده على الأخبار التي تحدّثت عن استبدالها بالفنانة فريدة سيف النصر في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة: “الدور اللي قدّمته فريدة سيف النصر انتهى في الجزء الأول، وأنا مش بروح مكان حد، أنا لو بروح مكان حد كان زماني قدّمت كل مسلسلات مصر.”

يُذكر أن فيفي عبده شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، إلى جانب عدد من النجوم، من بينهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، مريم محمود الجندي، وزينب العبد.