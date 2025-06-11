- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - اطلقت الشركة المنتجة للمسلسل التركي "الكذبة - Yalan" عن عودة المسلسل، والذي حقق نجاحاً كبيراً في تركيا، إلى الشاشات العربية حصرياً على منصتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال 51 حلقة جديدة ابتداءً من 2 تموز، لتستمر بذلك حلقات المسلسل في القصة المشوقة التي تتبع "مليكه" (التي تؤدي دورها أصليهان جونر)، وهي امرأة سُجنت ظلماً لمدة عقدين من الزمن.
وبعد تحررها، تخوض "مليكه" رحلة لم الشمل المعقدة مع ابنتها المنفصلة عنها، ضمن أحداث تملؤها الأسرار العائلية، والخيانة، وتضحيات الأمومة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الكذبة" يعود بـ51 حلقة جديدة.. دراما الأمومة والأسرار مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.