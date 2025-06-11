"الكذبة" يعود بـ51 حلقة جديدة.. دراما الأمومة والأسرار مستمرة

ميرنا وليد - بيروت - اطلقت الشركة المنتجة للمسلسل التركي "الكذبة - Yalan" عن عودة المسلسل، والذي حقق نجاحاً كبيراً في تركيا، إلى الشاشات العربية حصرياً على منصتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال 51 حلقة جديدة ابتداءً من 2 تموز، لتستمر بذلك حلقات المسلسل في القصة المشوقة التي تتبع "مليكه" (التي تؤدي دورها أصليهان جونر)، وهي امرأة سُجنت ظلماً لمدة عقدين من الزمن.

وبعد تحررها، تخوض "مليكه" رحلة لم الشمل المعقدة مع ابنتها المنفصلة عنها، ضمن أحداث تملؤها الأسرار العائلية، والخيانة، وتضحيات الأمومة.