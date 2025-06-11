منى زكي وكاملة أبو ذكري في تعاون جديد بتوقيع شاهيناز العقاد

ميرنا وليد - بيروت - تعاون جديد بين الممثلة المصرية منى زكي والمخرجة المصرية كاملة أبو ذكري، بعد 19 عاماً على أول تعاون بينهما، حين قدما معاً فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006، وأكدت المنتجة شاهيناز العقاد، أنه يتم حاليا عقد جلسات عمل مكثفة والتحضيرات لفيلم جديد يجمعهما بعنوان مؤقت " رزق الهبل" من تأليف جورج عزمي.



وأشارت العقاد انه سيبدأ تصوير الفيلم قريباً فور الإنتهاء من التجهيزات والتحضيرات المطلوبة والمعاينات الخاصة بأماكن التصوير حيث من المنتظر عرضه خلال العام الجاري.

الفيلم هو التعاون الثالث الذي يجمع بين منى زكي والمنتجة شاهيناز العقاد بعد فيلم "رحلة 404" و"اعز الولد" والذي سجل حضورا خاصاً لمنى زكي ضمن أحداثه، ومشاركتها في مسلسل نمرة اثنين.

كما انه عودة لمنى زكي للأدوار التي يغلب عليها الطابع الكوميدي مثل أدوارها في " صعيدي في الجامعة الاميركية" و "تيمور وشفيقة" و"أبو علي" و"من 30 سنة" و"العنكبوت"، فأحداث الفيلم الجديد تدور في إطار اجتماعي كوميدي.