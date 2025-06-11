تأجيل حفل نوال الزغبي في باريس لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - تم تأجيل حفل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الذي كان من المقرر أن يقام في قاعة كازينو دو باري - باريس يوم الجمعة 13 حزيران/يونيو 2025، وسيتم تحديد موعد جديد للحفل والإعلان عنه، وسيكون في عام 2025.
وتم التأجيل نتيجة عدم حصول الفرقة الموسيقية الخاصة بالنجمة نوال الزغبي وفريق عملها على تأشيرات الدخول إلى الأراضي الفرنسية، ما حال دون تنفيذ الحفل في توقيته المقرر، رغم الجهود الحثيثة التي بذلتها الشركة المنظمة لضمان حسن سير الحدث.
وعبرت الشركة المنظمة عن أسفها الشديد لهذا التأجيل الخارج عن إرادتها، وتؤكد لجمهور نوال الزغبي الوفي في فرنسا وسائر الدول الأوروبية، حرصها الكامل على تعويض كل من قام بالحجز المسبق.
ودعت الشركة جميع من اشترى تذاكر الحفل، إلى التوجه إلى قاعة “كازينو دو باري”، لاسترداد كامل قيمة التذاكر المدفوعة، ريثما يتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل المنتظر.
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