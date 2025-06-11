شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب عن أغنية "الراجل الجدع": فيها رسالة ومبسوط بنجاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب سمسم شهاب عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة "الراجل الجدع"، والتي لاقت صدى واسعًا بين جمهوره، وتصدرت الترند على عدد من منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديو خلال الأيام الماضية.

وقال سمسم شهاب في تصريح خاص لليوم السابع: "أنا فخور وسعيد جدًا بردود الأفعال الرائعة اللي وصلتني من الجمهور بعد طرح أغنية (الراجل الجدع) والأغنية دي قريبة جدًا من قلبي، وحبيت من خلالها أوجّه رسالة عن معنى الرجولة والمواقف والجدعنة، اللي بقت عملة نادرة في الزمن ده."

وأضاف: "بشكر كل فريق العمل اللي شاركني في تنفيذ الأغنية، من كلمات وألحان وتوزيع، وكل الناس اللي دعمتني ووقفت في ظهري، وده مش نجاحي لوحدي، ده نجاح كل واحد صدّق الأغنية وحس بيها وشاركني بيها."

واختتم شهاب تصريحه قائلًا: "لسه في أعمال جاية بإذن الله، وإن شاء الله أكون دايمًا عند حسن ظن جمهوري اللي هو سبب وجودي واستمراري"

وطرح مؤخرا المطرب سمسم شهاب أحدث كليباته الغنائية على يوتيوب، وهي بعنوان "الراجل الجدع" من كلمات رضا برهام، وألحان سمسم شهاب، توزيع أشرف البرنس، هندسة صوتية محمد جودة، وإشراف عام "أحمد سمسم شهاب"، إخراج "سمسم شهاب" في ثاني تجاربه الإخراجية.