شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: آدم ابنى أجرى عمليتين كبيرتين بسبب انفجار الزايدة المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسني، على أن يشكر جمهوره على دعواتهم لابنه آدم بعدما مر بوعكة صحية شديدة دخل على إثرها العناية المركزة، كما حرص على أن يطمئنهم عليه ويقدم لهم النصيحة حتى لا يحدث ما حدث لآدم لأى طفل آخر، موضحا تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت به وذلك من خلال منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حيث قال: "أنا مش عارف أشكركم إزاي على كمّ الدعوات اللي دعيتوها لربنا لشفاء آدم ابني اللي جاتلي منكم هنا وعلى تليفوني وتليفونات كل المحيطين بيا هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجئ، اللي كانت أعراضه سخونية عادية بس، وبقولكم كده عشان تبقوا حريصين مع نفسكم أكتر وولادكم".

وتابع: ومش كل سخونية تقولوا ده شوية برد، وخلاص لا روحوا اكشفوا كويس واعملوا سونار على البطن والزايدة مرة و2 عشان برضو ساعات مش بيبان ولازم الدكتور يضغط بطريقة معيّنة، تقريباً أقوى شوية عشان يعرف، لإني سمعت كتير اليومين دول إن الزايدة خادعة، اطمنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة ومحزنة أوي.

واسترسل: "وحبيبي آدم عمل عمليتين صعبين أوي عليه وبدعواتكم مستنيين النتايج تكون خير يارب ويعدي مرحلة الخطر"، داعليا لابنه قائلا: يارب، بحق كن فيكون اشفيه وعافيه، هو وكل ولادنا، بس هو راجل وهيتحمل وإن شاء الله ربنا يكرمه ويعافيه ويحفظه هو وإخواته ويحفظ كل ولادكم يارب".

وتابع: وأحب أقول تاني شكراً من كل قلبي على دعواتكم، أنا شايف قلب كل حد فيكم وهو بيدعي بصدق، متشكر أوي يا جماعة شكراً لكل اللي اهتم وسأل عن ابني ودعاله هنا أو على التليفون، واللي طلعوله صدقات لشفائه من غير ما يعرفونا شخصياً، أنا مش لاقي كلام أشكركم بيه و أنا برضو بدعيلكم، وبقول لكم مثلها وأضعاف أضعافها، وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم قادر يا كريم.