شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة سيدني سوينى زادت 13كيلو جرام لتقديم هذه الشخصية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الشابة سيدني سويني أنها اكتسبت أكثر من 13 كيلوجرامًا لتؤدي دور الملاكمة كريستي مارتن في فيلم سيرة ذاتية جديد، لم يستقر على اسمه بعد، وفي حديثها لمجلة W، قالت سويني إنها اكتسبت أكثر الوزن من أجل الدور، وشرحت بالتفصيل التدريبات التي تطلبها.

وقالت سويني: "انضممت إلى الفيلم لتجسيد دور كريستي، وخضعت لحوالي ثلاثة أشهر ونصف من التدريب، بدأت بتناول الطعام، وتدربت على رفع الأثقال في الصباح لمدة ساعة، وتدربت على الكيك بوكسينج في منتصف النهار لمدة ساعتين تقريبًا، ثم تدربت مرة أخرى في الليل لمدة ساعة".

وتذكرت سويني قائلة: "كان جسدي مختلفًا تمامًا، لم تكن ملابسي تناسبني، عادةً ما أرتدي الجينز بمقاس 23، بينما كنت أرتدي مقاس 27، كان الأمر جنونيًا، لكن الأمر كان مذهلًا، كنت قوية جدًا، قوية جدًا".

يحكي الفيلم، الذي لم يُحدد عنوانه بعد، قصة الملاكمة الأمريكية مارتن، التي برزت كواحدة من أنجح الرياضيات في التسعينيات والألفينيات.

كما يصور الفيلم محاولة قتلها على يد زوجها آنذاك، جيمس مارتن، الذي طعنها عدة مرات وأطلق عليها النار عام 2010، الذى أُدين وحُكم عليه بالسجن 25 عامًا عام 2012.