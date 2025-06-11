عودة التعاون بين مني زكي وكاملة ابو ذكري بتوقيع شاهيناز العقاد.. إليكم التفاصيل

المنتجة شاهيناز العقاد تعلن عن اقتراب تصوير الفيلم الجديد

منى زكي تعود للكوميديا من الفيلم الجديد

فيلم "رزق الهبل" يمثل عودة منى زكي للأدوار التي يغلب عليها الطابع الكوميدي مثل أدوارها في "صعيدي في الجامعة الامريكية" و "تيمور وشفيقة" و"أبو علي" و"من 30 سنة" و"العنكبوت"، فأحداث الفيلم الجديد تدور في إطار اجتماعي كوميدي.

"الست".. عمل سينمائي مرتقب لـ منى زكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 05:52 مساءً - بعد 19 عاما تعود النجمةللتعاون للمرة الثانية مع المخرجةسينمائيًا، وذلك بعد أن قدما معًا فيلم "عن العشق والهوي" عام 2006.حيث أكدت المنتجةإنه يتم حاليًا عقد جلسات عمل مكثفة والتحضيرات لفيلم جديد يجمعهما بعنوان مؤقت "رزق الهبل" من تأليف جورج عزمي.مشيرة إلي انه سيبدأ تصوير الفيلم قريبًا فور الإنتهاء من التجهيزات والتحضيرات المطلوبة والمعاينات الخاصة بأماكن التصوير حيث من المنتظر عرضه خلال العام الجاري.ويعد الفيلم هو التعاون الثالث الذي يجمع بين منى زكي والمنتجة شاهيناز العقاد بعد فيلم "رحلة 404" و"أعز الولد" والذي سجل حضورًا خاصًا لـضمن أحداثه، ومشاركتها في مسلسل "نمرة اثنين".يمكنك قراءة.. بعد تداوله عبر مواقع التواصل.. منى زكي تكشف حقيقة بوستر فيلم الستتخوض الفنانةتجربة سينمائية جديدة تحمل قدراً كبيراً من المغامرة، وذلك من خلال فيلم "الست" الذي انتهت من تصويره مؤخراً، حيث تُجسد من خلاله شخصية "أم كلثوم"، ومن المُقرر طرحه في دور السينما في وقتٍ لاحق من العام الجاري.فيلم "الست" سيتناول أبرز محطات أم كلثوم، سواء من بداية رحلتها في عالم الغناء، وحتى من رحلة الصعود، حيث يستعرض قصة معاناتها مع مرض مناعي نادر، وهو فرط نشاط في وظائف الغدة الدرقية، والتي أصيبت به بشكلٍ مفاجئ، ليُعكر صفوها ويُهدد مستقبلها الغنائي، لاسيما وأنه بات يؤثر عليها آنذاك، من "جحوظ العينين"، بينما علاجه الوحيد وقتها، مُقتصر على الجراحة، الأمر الذي قد يؤثر على الأحبال الصوتية.وتظهر منى زكي خلال أحداث فيلم "الست"، وهي تصعد إلى المسرح، لتقف أمام جمهورها، الذي جاء من مختلف المحافظات، بينما هي شاردة الذهن نوعاً ما، بسبب مخاوفها وقلقها من المرض، لتتذكر تفاصيل رحلتها، بالتزامن مع صعودها المسرح، وحماس الجمهور لاستقبالها وسماع صوتها، وذلك في إطار درامي مثير.ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب الفنانة، كلّ من: محمد فراج، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، سيد رجب، أحمد داود، أحمد أمين وتامر نبيل وأحمد خالد صالح وآخرين، والعمل تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».