سيرين عبد النور تفاجىء ابنتها تاليا بالاحتفال بيوم ميلادها وسط أجواء عائلية دافئة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 05:52 مساءً - نشرت الفنانة سيرين عبد النور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو احتفلت من خلاله بيوم ميلاد ابنتها تاليا رحمة الـ 14 بطريقة مميزة حيث حمل الفيديو طابع المفاجأة لتاليا وسط أجواء مفعمة بالحب والعاطفة الأسرية. وبدت تاليا شابة جميلة تحمل الكثير من ملامح الشبه بوالدتها.

سيرين عبد النور لابنتها تاليا: العمر كله لأميرتي صاروا 14



وكانت تاليا فوجئت فور عودتها وشقيقها كريستيانو من المدرسة، وكان يصحبهما والدهما والدها فريد رحمة إلى المنزل، بوالدتها الفنانة سيرين عبد النور وهي تحمل قالب حلوى يوم ميلاد تاليا مزيناً بالشموع وهي تغني لها "هابي بيرثداي تاليا" التي بدت عليها علامات الدهشة من المفاجأة التي حضّرتها لها والدتها حيث وثقت هذه اللحظات العائلية السعيدة بتصويرها من خلال فيديو نشرته عبر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت اللقطات اقتراب تاليا من والدتها التي كانت تحمل قالب الحلوى حيث أطفأت الشموع واحتضنت والدتها التي علقت على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تيك توك متمنية لها العمر المديد: "العمر كله لأميرتي صاروا ١٤". كذلك ظهر كريستيانو في الفيديو وهو متفاجىء بدوره ويراقب من بعيد المشهد الذي علقت عليه والدته الفنانة سيرين عبد النور بطرافة قائلة : " شطت ريلتو.. ركزولي على نظرات كريستيانو بالعيد". ومن اللافت دائماً صبغة الطرافة والعفوية التي تنشرها الفنانة سيرين عبد النور للفيديوهات التي تجمعها بابنها كريستيانو. وقد انهالت التعليقات المهنئة لتاليا بيوم ميلادها متمنين لها دوام الصحة والسعادة والنجاح ومنهم من أشار إلى ملامح الشبه الكبير الذي تحمله تاليا من والدتها مثنيين على جمالها الهادىء وجاذبيتها. ولم تغفل بعض التعليقات عن الإشارة إلى ظهور كريستيانو ونظراته في الفيديو حيث أثنى الكثيرون على طرافته وعفويته مستندين أيضاً إلى فيديوهات سابقة جمعته بوالدته. وبعضهم قال إن له مستقبلاً في الكوميديا مركزين على حضوره ونظراته وطرافته.

@cyrineanour العمر كله لأميرتي صاروا ١٤ركزولي على نظرات كريستيانو بالعيد#سيرين_عبدالنور #viral #cyrineabdelnour #explore #fyp #lebanon original sound - Cyrineanour

سابين نحاس لتاليا ابنة شقيقتها: شقفة من القلب



كذلك احتفلت سابين نحاس شقيقة الفنانة سيرين عبد النور بيوم ميلاد تاليا الـ 14 حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام فيديو أجواء من الحفل حيث كتبت عليه على الفيديو " Happy Birthday 14 سنة حبيبة خالتو صارت صبية". وقد بينت اللقطات تاليا متوسطة والدتها ووالدها فريد رحمة وخالتها سابين وأمامهم قطع حلوى مزينة بشمعة في أحد المطاعم وهما تغنيان لها " هابي بيرثداي تاليا ثم قبلتاها. وعلقت سابين نحاس على الفيديو معبرة عن مدى حبها لابنة أختها تاليا حيث وصفت شعورها تجاهها أنها شقفة من قلبها قائلة:"الله يحميكي خالتو حبيبتي مش معقول الشعور تجاه بنت الأخت شقفة من القلب".

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