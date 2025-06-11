أسرار مظلمة تطارد هند صبري في مسلسلها الجديد عسل أحمر

هكذا تظهر هند صبري في مسلسل "عسل أحمر"

أبطال مسلسل "عسل أحمر"

مشاركات درامية سابقة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 05:52 مساءً - تستعد النجمةلتصوير مسلسلها الجديد "، المأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى وتجسّد فيه دَور البطولة. ويعَد هذا العمل من أبرز الأعمال الدرامية المنتظَرة في الفترة المقبلة.هند صبري تظهر في العمل بدَور صحفية تخوض رحلةً محفوفة بالمخاطر، في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل؛ مما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة. وتعود من خلاله "هند" إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها في إطار درامي مشوّق.يمكنكِ قراءة.. مسلسلات جديدة مأخوذة عن أعمال روائية قريباً أبرزها لـ هند صبريالعمل مكوّن من 10 حلقات، يُعرض عبْر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري، ويشاركها الفنان آسر ياسين وعددٌ من النجوم، التعاقد معهم جارٍ حالياً. وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، ووائل حمدي. وإخراج مريم أحمدي. ومن إنتاج صادق الصباح. فيما يُعَد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل، بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.يمكنكِ قراءة مسلسلات جديدة مأخوذة عن أعمال روائية قريباً أبرزها لـ هند صبريجديرٌ بالذكر، أن آخر المشاركات الدرامية لـ النجمةكانت من خلال مسلسل "البحث عن علا" الموسم الثاني، والذي تم عرضه في سبتمبر الماضي. وشاركها البطولة: ظافر العابدين، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى ، وآخرون. وخلال أحداثه خاضت هند صبري بشخصية "علا عبدالصبور" مغامرة جديدة رفقة عائلتها؛ حيث وجدت نفسها مضطرة للعمل مع كريم نجل مورّد منتجات شركتها، وبالرغم من نشوب مشاكل بينهما في بادئ الأمر، إلا أن علاقتهما تتطور ويتقرّب منها كريم، وفي ذات الوقت تحاول ابنتها لفت نظرها للاهتمام بها؛ خاصة بعد أن أصبحت في سن خطير.كما كانت لها مشاركة أخرى من خلال مسلسل "مفترق طرق"، والذي قدّمت خلال أحداثه شخصية سيدة تُدعى "أميرة"، التي تضطر لدخول عالم المحاماة بعد انقطاع دام 15 عاماً؛ كي تُعيل نفسها وأبناءها، وذلك على أثر اتهام زوجها ذي المنصب الحساس، في قضايا فساد أدّت إلى مصادرة كلّ ممتلكاته.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»