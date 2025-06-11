رضا يحتفل بعيد ميلاد كميل أسمر

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ميرنا وليد - بيروت - في إحدى الحفلات التي أحياها الفنان اللبناني رضا في بيروت، احتفل بعيد ميلاد الإسم الشهير في عالم المقالب كميل أسمر.
وننشر لكم مجموعة من الصور التي جمعت بين رضا وأسمر، وفي الكواليس صور إبن كميل أسمر أمير المقالب فارس الأسمر فيديو جمع بين رضا ووالده حيث شكر كميل رضا على لفتة الإحتفال بعيد ميلاده، وتوجه رضا لكميل بالحديث عن إبنه :"ذاك الشبل من ذاك الأسد" ووصف رضا كميل بأنه تاريخ.
من موقع الخليج 365 نتمنى لكميل أسمر عيد ميلاد سعيد ودوام الصحة والنجاح.
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