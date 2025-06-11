ذكاء إيلون ماسك الإصطناعي ينقلب عليه.. مزاعم غريبة وعلاقة شخصية تحت المجهر

ميرنا وليد - بيروت - تعرّض إيلون ماسك لموقف محرج بعد أن أثار روبوت الذكاء الإصطناعي التابع له "غروك"، والمُدمج في منصة "إكس"، جدلاً واسعاً إثر تأكيده أن ماسك "استولى" على زوجة ستيفن ميلر، المستشار السابق في إدارة ترامب.



الواقعة بدأت بعد تداول لقطة شاشة تزعم وجود محادثة مسيئة بين ماسك وميلر، زُعم فيها أن ماسك رد على "سنستعيد أمريكا" بعبارة: "تماماً كما أخذت زوجتك".

ورغم أن "غروك" أشار إلى أن المنشور قد يكون محذوفًا لكنه "يتماشى مع سلوك ماسك"، نفى الأخير الأمر تماماً وكتب: "لا، هذا مزيف.. لم أنشر هذا قط"، ويأتي الجدل وسط توتر في العلاقة بين ماسك وعائلة ميلر، بعد تقارير عن خلافات سياسية ومهنية.