هند صبري تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "عسل أحمر" إلى جانب آسر ياسين .. وهذا دورها

ميرنا وليد - بيروت - تبدأ الممثلة التونسية المصرية هند صبري قريبًا تصوير مسلسلها الجديد "عسل أحمر"، وتؤدي فيه دور صحافية تسعى لتأليف كتاب عن قاتل متسلسل، فتتورط في سلسلة من الجرائم الغامضة تكشف خلالها خبايا عالم مليء بالفساد الأمني والسياسي.
يشاركها البطولة الفنان آسر ياسين، والعمل مستوحى من رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى.
المسلسل من 10 حلقات يُعرض عبر منصة رقمية خلال موسم الأوف سيزون، و هو من إخراج مريم أحمدي، و سيناريو محمد هشام عبية ووائل حمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.
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