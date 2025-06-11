ميرنا وليد - بيروت - يستمر الملحن المصري مدين في عامه الفني الحافل، ويستعد لإطلاق عملين جديدين مع صوتين نسائيين من أبرز الأصوات على الساحة. إذ تطرح مي فاروق أغنية "بنات الخلق" الخميس المقبل، بكلمات عبد الرحمن محمد وتوزيع يحيى يوسف، في عمل طربي يعكس قوة صوتها وبصمة مدين اللحنية.

كما تتعاون زينب حسن مع مدين في أغنية "صحابي بيفرقوا" من كلمات تامر حسين.

من جهة أخرى، اختارت الفنانة السورية أصالة بعنوان "ضريبة البعد" لألبومها المقبل، مقتبسة الاسم من الأغنية التي لحنها مدين، والتي تصدرت الترند فور إعلان العنوان، ما يعكس الترقب الكبير لهذا التعاون الفني المنتظر.

كانت هذه تفاصيل خبر مدين يواصل تألقه بثلاثية غنائية مع مي فاروق وزينب حسن وأصالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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