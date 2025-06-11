شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سيكو سيكو يحصد 185مليون جنيه إيرادات خلال 10أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي إجمالي إيرادات 184 و817 ألف جنيه منذ طرحه في السينمات، ليصل إجمالي مدة عرضه إلى 10 أسابيع، محفاظا على مركزه الثاني في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في السينما المصرية.

فيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر به خالد الصاوي ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

تدور أحداث فيلم سيكو سيكو حول شابين من عائلة متوسطة يحققان أحلامهما بعد زمن من الانتظار، عندما يحصلان على ميراثهما القانوني أخيرًا بعد وفاة عمهما ولكن سرعان ما لا تتم فرحتهما حيث يكتشفان أن الميراث عبارة عن بضاعة غير قانونية، فيقرر الشابان تصفية تلك البضاعة من خلال بيعها على لعبة تليفون محددة من إنشائهما والتي يسمونها "سيكو سيكو".

ويعرض في دور السينما بجانب سيكو سيكو أفلام: المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز، وفيلم "الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت، و"نجوم الساحل" بطولة أحمد داش ومايان السيد وعلى صبحى وعدد كبير من ضيوف الشرف.