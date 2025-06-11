شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة صحية لآدم تامر حسنى وبسمة بوسيل تناشد الجمهور الدعاء لنجلها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وعكة صحية يمر بها آدم ابن الفنان تامر حسنى وبسمة بوسيل نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات منذ عدة أيام.

وشارك تامر حسنى عبر استورى حسابه بموقع إنستجرام دعاء المطرب محمد شاهين لنجل تامر بالشفاء العاجل، وعلق تامر بقوله: "حبيبى يا عريس سامحنى مرض ابنى وعملياته كانوا سبب عدم مجىء فرحك".

يأتى ذلك بالتزامن مع ستورى بسمة بوسيل والدة آدم تامر حسنى والتى ناشدت الجمهور الدعاء لابنها كتبت دعاء كالتالى: "اللهم يا واسع الرحمة، يا شافى يا كافى، اشفِ عبدك الصغير آدم شفاءً لا يُغادر سقمًا، اللهم ألبسه ثوب العافية، وارفع عنه كل ألم، وخفف عنه كل وجع، واشرح صدره، ويسر أمره، اللهم احفظه بعينك التى لا تنام، وبركنك الذى لا يُضام، واكفه بركنك القوى، وبارك فى عمره وصحته ونموّه اللهم اجعل مرضه کفارة وطهورًا، وقرّ أعيننا برؤيته فى أحسن حال، عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين".

وكان فى وقت سابق، طمأن النجم تامـر حسنـى عبـر ستـورى إنستجرام، جمهوره على حالته الصحية، حيث كتب: "مكنتش ومش عادتى أشغلكم بتفاصيل شخصية عنى أو عن عيلتى بس بما أن كتير منكم عرفوا، ف أنا دخلت المستشفى قبل سفرى لتعب شديد جدا حصلى والأهم أن ابنى آدم بعدى بأسبوع دخل المستشفى فى تعب كبير. وشكرًا لكل حد دعاله واهتم وبيسأل عنه وربنا ما يكتب أى ألم ولا وجع لأى حد منكم أو من ولادكم".