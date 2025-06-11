شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق بشرى وخالد حميدة بعد أقل من عام على زواجها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة انفصالهما الرسمي بعد زواج دام أكثر من عام، وجاء ذلك فى منشور موحد من قبل الثنائي نشراه على حسابهما بموقع انستجرام، جاء فيه:"نُعلن، نحن، بشرى رزة و خالد حميدة ، انفصالنا الرسمي بعد زواج دام لأكثر من عام. لقد بدأ زواجنا عن حب واحترام، وانتهى بالتراضي الكامل بين الطرفين، وفي إطار من التفاهم والهدوء.

وأضاف الثنائى فى بيانهما:"جمعتنا علاقة صداقة قديمة منذ الطفولة، وستظل مشاعر المحبة، والاحترام، والود، والتعاون قائمة بيننا، بإذن الله، بعيداً عن أي خلافات أو مشاحنات.



طلاق بشرى

وتابع:"هذا القرار قرار شخصي وخاص، يخصّنا نحن وعائلتينا فقط، ولا نرغب في مشاركة أي تفاصيل تخص حياتنا الخاصة. ونرجو من جميع الأصدقاء، والزملاء في الصحافة والإعلام، الالتزام بالمهنية واحترام خصوصيتنا، تفادياً لأي إحراج غير مقصود.. نُقدّر دعمكم وتفهّمكم، ونشكر كل من شاركنا الرحلة بمحبته ونيّته الطيبة.

احتفلت بشرى بزفافها من خالد حميدة فى يوليو 2024، حيث أقام الثنائى حفلاً بالساحل الشمالى حصره عدد كبير منمن نجوم الفن ومن أبرز الحضور درة ولقاء سويدان وابنتها جومانا وهاني رمزي ولبلبة وميس حمدان ولبلبة ورانيا يوسف ولقاء الخميسي وزوجها اللاعب السابق محمد عبد المنصف وإيمي سالم ونور خالد النبوي وعدد آخر من الفنانين