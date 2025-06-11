شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر محمد رفاعى يحصل على أعلى تكريم من جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

حصل الشاعر محمد رفاعى على أعلى تكريم ووسام من جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية "ساسيم" ، وذلك في حضور صفوة وكبار الفنانين في فرنسا وخارجها، واستلم الشاعر محمد رفاعى درع التكريم بنفسه في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يعنى ذلك التكريم حصول رفاعى على العضوية الدائمة من جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية "ساسيم" ومقرها فرنسا، مما يعنى أحقيته في الترشيح كعضو في مجلس إدارة "ساسيم" بعد مرور عام من الآن، وقد سلم درع التكريم رئيس مجلس إدارة "ساسيم" والنائب والأعضاء وسط حفاوة بالغة بالشاعر والملحن المصرى.



الشاعر محمد رفاعى له أعمال ناجحة مع نجوم من مصر وخارج مصر، ومنهم عمرو دياب وايهاب توفيق ولطيفة ونوال الزغبى وفضل شاكر وشيرين وأصالة واليسا وهيفاء وهبى وباسكال مشعلاني ومى سليم ورامى عياش وميريام فارس وغيرهم من نجوم الغناء.



تكريم محمد الرفاعي



محمد الرفاعي



تكريم محمد الرفاعي