بشرى تعلن طلاقها رسمياً من زوجها خالد حميدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 04:21 مساءً - أعلنت الفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة انفصالهما الرسمي بعد أقل من عام على زواجهما، وجاء ذلك فى بيان مشترك من قبل الثنائي نشراه على حسابهما بموقع انستجرام، أكدا فيه على أن الانفصال تم بالتراضي وفى هدوء تام وفى اطار من التفاهم، وأنهما سيظلا أصدقاء بينهما الود والإحترام.

بيان طلاق بشرى وخالد حميدة

بشرى وخالد حميدة يعلنان طلاقهما خلال بيان على انستجرام

وجاء في بيان الانفصال الذي أعلنه الثنائى بشرى وخالد حميدة:"نُعلن، نحن، بشرى رزة و خالد حميدة، انفصالنا الرسمي بعد زواج دام لأكثر من عام. لقد بدأ زواجنا عن حب واحترام، وانتهى بالتراضي الكامل بين الطرفين، وفي إطار من التفاهم والهدوء، جمعتنا علاقة صداقة قديمة منذ الطفولة، وستظل مشاعر المحبة، والاحترام، والود، والتعاون قائمة بيننا، بإذن الله، بعيداً عن أي خلافات أو مشاحنات.

وتابع الثنائي فى بيانهما:"هذا القرار قرار شخصي وخاص، يخصّنا نحن وعائلتينا فقط، ولا نرغب في مشاركة أي تفاصيل تخص حياتنا الخاصة. ونرجو من جميع الأصدقاء، والزملاء في الصحافة والإعلام، الالتزام بالمهنية واحترام خصوصيتنا، تفادياً لأي إحراج غير مقصود.. نُقدّر دعمكم وتفهّمكم، ونشكر كل من شاركنا الرحلة بمحبته ونيّته الطيبة.

احتفلت بشرى بزفافها من خالد حميدة فى يوليو 2024، حيث أقام الثنائى حفلاً فى الساحل الشمالي حضره عدد كبير منمن نجوم الفن أبرزهم محمود حميدة ودرة ولقاء سويدان وابنتها جومانا وهاني رمزي ولبلبة وميس حمدان ولبلبة ورانيا يوسف ولقاء الخميسي وزوجها اللاعب السابق محمد عبد المنصف وإيمي سالم ونور خالد النبوي وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن بشرى خاضت تجربة الزواج من قبل مرتين حيث تزوجت في المرة الأولى من رجل الأعمال عمرو رسلان عام 2010 وأنجبت منه طفلين وبعد 5 سنوات من الزواج أعلنا انفصالهما.

وبعد 5 سنوات من انفصالها الأول تزوجت الفنانة بشرى من زوجها الثاني وصديق الطفولة سالم هيكل وبعد 3 سنوات من الزواج أعلنت الفنانة بشرى انفصالها مجددا مؤكدة أن الصداقة انتصرت على الزواج.

مسلسل "سيد الناس" آخر أعمال بشرى

https://www.instagram.com/p/DFuyN8htBgl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFuyN8htBgl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFuyN8htBgl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يُذكر أنتواجدت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل ""، بطولة، وجسّدت خلال أحداث العمل شخصية "سارة" زوجة شقيق عمرو سعد، والذي جسّد دوره أحمد فهيم، الذي تزوجها في لندن وأنجبا ابناً وبنتاً. وبعد عودتها معه إلى مصر، تكتشف العديد من الأسرار التي أخفاها عنها طوال 20 سنة، وتكون مضطرة للبقاء معه بسبب أبنائهما.

مسلسل "سيد الناس" جاء من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».