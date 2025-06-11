ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها، عبر حسابها الخاص، مجموعة صور جديدة استعرضت فيها إطلالتها الأنيقة.

وظهرت نسرين بفستان أبيض متوسط الطول بتصميم أوف شولدر، أبرز أنوثتها بأسلوب راقٍ، ونسّقت معه حقيبة صغيرة باللون الأصفر من علامة لويس فويتون، بلغ سعرها نحو 400 ألف جنيه مصري.

واعتمدت نسرين تسريحة شعر بسيطة، إذ جمعت خصلات شعرها الأمامية ورفعته للأعلى، ما أضفى لمسة من الأناقة العفوية على مظهرها.

ويأتي ظهور نسرين طافش هذا بعد إعلانها مؤخراً عن دخولها القفص الذهبي، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل.

كانت هذه تفاصيل خبر بسعر خيالي.. نسرين طافش تستعرض حقيبتها الفاخرة في أحدث ظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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