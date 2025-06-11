ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية شيرين رضا صورة لإبنتها نور من زوجها السابق عمرو دياب، عندما كانت صغيرة، وذلك عبر حسابها الخاص، عايدتها من خلالها في يوم ميلادها، و علقت على المنشور بكلمات من الحب قائلةً: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي نور دياب، ستظلين طفلتي الصغيرة دائمًا".
و تفاعل المتابعون مع المنشور من خلال تعليقات إيجابية و تمنوا لها طيلة العمر.
و في وقت سابق، أطلت الممثلة المصرية شيرين رضا على متابعيها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال بسيط، إلا ان ما لفت أنظار الجمهور هو جمالها المتميز، بعد أن لاحظوا أنها لا تضع مكياجاً على وجهها، فكتبوا لها تعليقات إيجابية، وقال لها أحدهم: "القمر".
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تعايد إبنتها نور دياب في يوم ميلادها بكلمات من الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.