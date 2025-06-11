شيرين رضا تعايد إبنتها نور دياب في يوم ميلادها بكلمات من الحب

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية شيرين رضا صورة لإبنتها نور من زوجها السابق عمرو دياب، عندما كانت صغيرة، وذلك عبر حسابها الخاص، عايدتها من خلالها في يوم ميلادها، و علقت على المنشور بكلمات من الحب قائلةً: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي نور دياب، ستظلين طفلتي الصغيرة دائمًا".



و تفاعل المتابعون مع المنشور من خلال تعليقات إيجابية و تمنوا لها طيلة العمر.

و في وقت سابق، أطلت الممثلة المصرية شيرين رضا على متابعيها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال بسيط، إلا ان ما لفت أنظار الجمهور هو جمالها المتميز، بعد أن لاحظوا أنها لا تضع مكياجاً على وجهها، فكتبوا لها تعليقات إيجابية، وقال لها أحدهم: "القمر".

