ميرنا وليد - بيروت - أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن ندمه على بعض تضريحاته التي نشرها على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً: "لقد تجاوزت الحد".
وكان ماسك قد نشر تصريحات مثيرة للجدل، ألمح فيها إلى وجود ترامب ضمن ملفات جيفري إبستين، وهو ما أثار ضجة واسعة، قبل أن يقوم بحذفها لاحقاً دون تقديم توضيح رسمي.
القضية المرتبطة بإبستين حساسة جداً، ورغم المزاعم التي أطلقها ماسك، لا توجد حتى الآن أدلة رسمية أو تحقيقات تثبت صلة ترامب المباشرة بها.
ويأتي هذا التوتر في ظل خلاف سياسي متصاعد بين الطرفين، بعد علاقة سابقة كانت توصف بالوثيقة، خاصة مع اعتراض ماسك على مشروع قانون اقتصادي تدعمه إدارة ترامب، ما أدى لتزايد الضغوط السياسية عليه وعلى شركاته مثل "تسلا".
كانت هذه تفاصيل خبر إيلون ماسك يعبّر عن ندمه بعد هجومه على ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.