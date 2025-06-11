إيلون ماسك يعبّر عن ندمه بعد هجومه على ترامب

ميرنا وليد - بيروت - أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن ندمه على بعض تضريحاته التي نشرها على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً: "لقد تجاوزت الحد".



وكان ماسك قد نشر تصريحات مثيرة للجدل، ألمح فيها إلى وجود ترامب ضمن ملفات جيفري إبستين، وهو ما أثار ضجة واسعة، قبل أن يقوم بحذفها لاحقاً دون تقديم توضيح رسمي.

القضية المرتبطة بإبستين حساسة جداً، ورغم المزاعم التي أطلقها ماسك، لا توجد حتى الآن أدلة رسمية أو تحقيقات تثبت صلة ترامب المباشرة بها.

ويأتي هذا التوتر في ظل خلاف سياسي متصاعد بين الطرفين، بعد علاقة سابقة كانت توصف بالوثيقة، خاصة مع اعتراض ماسك على مشروع قانون اقتصادي تدعمه إدارة ترامب، ما أدى لتزايد الضغوط السياسية عليه وعلى شركاته مثل "تسلا".