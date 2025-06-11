أحمد زاهر يزيد القلق بين الجمهور حول حالة إبنته ملك الصحية

ميرنا وليد - بيروت - علق الممثل المصري أحمد زاهر على حالة إينته ملك الصحية، بعد ظهورها مؤخراً من المستشفى، وزاد قلق الجمهور.

وكتب أحمد زاهر عبر حسابه الخاص طالباً من الجمهور الدعاء لها، وقال: "يارب أنت الشافي يارب".

وكانت ملك قد شاركت الجمهور، صورة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، كشفت من خلالها دخولها إلى المستشفى، وتعرضها لأزمة صحية.

وكتبت ملك تعليقاً كشفت فيه التفاصيل: "أنا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالبا كنت باخدها بهزار. بقالي أيام تعبانة وحياتي مش وردي وفيها الحلو والوحش، بس حبيت أشارك إن الفترة الأخيرة حسيت كأن الدنيا كلها ماشية غريبة ومقفولة، وكلها ضغط نفسي بشكل كبير، وده خلاني حاسة إني مش قادرة أستحمل زي قبل كده، وبقيت بحاول أهرب من الناس والمواقف. أنا محتاجة دعواتكم من القلب. الهدف من الستوري دي مش إنكو تحسوا إني ضعيفة، لأن الحمد لله أنا كويسة وإن شاء الله اللي عندي ده بس دور وهيروح، بس حبيت أشارك علشان اللي بيحسوا زيي يعرفوا إنهم مش لوحدهم، وإن في ناس بتحس كده وبتعدي".

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