بعد عام من العلاقة… هل تزوّجت تايلور سويفت سرًا؟

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أثارت تايلور سويفت وترافيس كيلسي شائعات حول زواجهما بعد ظهور لافتات توزيع المقاعد في حفل زفاف عائلي أُقيِم مؤخرًا في ولاية تينيسي.
وأفاد منظّم حفلات زفاف أن الثنائي استخدما اسم “تايلور وترافيس كيلسي” خلال حضورهما الحفل، مما أثار تكهنات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن قناة E! News أكّدت أن النجمَين لم يتزوّجا بعد.
ونشر فريق تنظيم الحفل عبر إنستغرام صورة لطاولة أنيقة مزيّنة بالورود، ظهرت عليها لافتة كتب عليها “الطاولة ١٣” و”تايلور وترافيس كيلسي”، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.
وعلّق أحد المتابعين قائلاً: “تايلور وترافيس كيلسي على الطاولة رقم ١٣.. هل يجب أن أهنئهما؟”، بينما تساءل آخر: “هل تزوّجا؟”
في المقابل، رجّح بعض المستخدمين أن استخدام هذا الاسم قد يكون مجرد اختيار تنسيقي يليق بأجواء الزفاف، دون أن يكون له دلالة قانونية.
ورغم أن الثنائي، وكلاهما يبلغ من العمر ٣٥ عامًا، لم يعلنا رسميًا عن زواجهما، فإن علاقتهما التي بدأت في سبتمبر ٢٠٢٣ ما زالت تلقى اهتمامًا واسعًا، وقد أظهرا التزامهما ببعضهما بطرق متعددة.
وفي سياق آخر، عبّر ترافيس مؤخرًا عن دعمه لتايلور في سعيها لاستعادة حقوقها الموسيقية الأصلية، بعد معركة طويلة استمرت ست سنوات.
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