كندة علّوش تعاني من تأنيب الضّمير بعد إنجاب طفلَيها… ما القصّة؟

عبّرت الممثّلة السّوريّة كندة علّوش عن مخاوفها المستمرّة من شعور تأنيب الضّمير بشأن ولدَيها من زوجها الممثّل عمرو يوسف، إذ تشعر في كثير من الأحيان بأنّها مقصّرة تجاههما، رغم بذلها كلّ جهد ممكن لتلبية احتياجاتهما ورعايتهما بشكل كامل.

وأكّدت كندة أنّ هذا الشّعور الدّائم يرافقها ولا تقدر على التّخلّص منه بسهولة، ممّا دفعها إلى التّفكير جدّيًّا في اللجوء إلى استشارة طبيب نفسانيّ، من أجل فهم هذه المشاعر وإدارتها بشكل أفضل.

وأضافت كندة أنّ التّحدّيات النّفسيّة الّتي تواجهها بعد الزّواج وإنجاب الأطفال تختلف تمامًا عمّا كانت تشعر به في السّابق، إذ بدأت تعاني من نوبات هلع خاصّة في الأماكن المزدحمة أو الواسعة، خاصّة عندما تكون برفقة ولدَيها، ما يزيد من شعورها بالتّوتّر والقلق.

ورجحت أنّ يكون السّبب وراء هذه المشاعر عائدًا إلى اعتيادها على قضاء فترات طويلة بمفردها أو مع عائلتها فقط، دون اختلاط كبير مع الآخرين، ممّا جعلها تواجه صعوبة في التّكيّف مع بعض المواقف الاجتماعيّة.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه التّصريحات جاءت خلال مشاركتها في ندوة تكريمها الّتي أقيمت في موقع “اليوم السّابع” المصريّ الّذي احتفى بمسيرتها الفنّيّة.

يذكر أنّ آخر أعمال كندة علّوش هو المسلسل المصريّ “إخواتي” الّذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك الفائت، ولاقى نجاحًا واسعًا.