شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ريستارت لتامر حسني يحصد 54.6 مليون جنيه إيرادات خلال أسبوعين عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم ريستارت بطولة النجم تامر حسني الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 40 مليونا و128 ألفا و651 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوعين من طرحه في السينمات المختلفة 54 مليونا و608 آلاف جنيه.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

يعرض في السينمات خلال الوقت الحالي بجانب "ريستات" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد فيلم المشروع x بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، وإخراج بيتر ميمي، وفيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقي، وإخراج عمر المهندس.