شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون تكشف عن الجانب السلبي للحب خارج هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الممثلة سكارليت جوهانسون عن بعض التحديات التي واجهتها أثناء مواعدة شخص خارج نطاق العمل الفني ، وفي محادثة أجريت مؤخرًا مع نجم Stranger Things ديفيد هاربور لمجلة I nterview ، تحدثت ممثلة Black Widow عن كيف يمكن أن تكون العلاقات صعبة عندما لا يكون أحد الشريكين على دراية بمتطلبات صناعة الترفيه.

قائلة "لقد كانت لدي علاقات جدية مع أشخاص ليسوا من العاملين في المجال الفنى ، ووجدت أن أحد التحديات هو أن هذا الشخص لم يكن لديه أي فكرة عما أحتاجه للقيام بعملي".

ثم تابعت قائلة: "من الواضح أنه إذا كنت أواعد طبيب أورام، فلن أعرف ما الذي يتعين عليه فعله في وظيفته. لكن الأمر ليس بهذه البساطة".

وأشارت إلى أن هناك عيبًا آخر يتمثل في مواعدة شخص خارج صناعة السينما، وهو ما قد يؤدي إلى الغيرة.

وأضافت: "أعتقد أيضًا أنه من السهل خلق الكثير من الغيرة عندما لا يكون الشخص منخرطًا في الصناعة، لأن الممثلين بطبيعتهم يتمتعون بروح حرة للغاية ويبنون علاقات حميمة للغاية مع الأشخاص في العمل، وأعتقد أنه يمكن أن يكون خطًا غير واضح بالنسبة لبعض الناس".

وأضافت "كما أن إقامة علاقة مع الجمهور قد يكون أمراً معقداً بالنسبة للأشخاص خارج الصناعة لفهمه".

ومن الجدير بالذكر أن جوهانسون متزوجة حاليًا من نجم Saturday Night Live كولين جوست ولديهما ابن يبلغ من العمر ثلاثة أعوام اسمه كوزمو.

وهي أيضًا أم لابنتها روز، 10 سنوات، والتي انجبتها من زوجها السابق رومان دورياك.