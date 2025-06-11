شكرا لقرائتكم خبر عن نفسيتها وحشه.. جينيفر لوبيز تظهر بلوك يثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

بدت جينيفر لوبيز غريبة الأطوار عندما ظهرت بدون مكياج وبشعر غير مرتب تكاد الخصلات المركبة أن تقع منه ،حيث شوهدت المغنية البالغة من العمر 55 عامًا في لوس أنجلوس وهي ترتدي بدلة اوفر سايز .

ويأتى ظهورها في خضم ضغوط قصة طلاقها من بن أفليك ، وكانت ترتدي بذلة جينز بمقاس كبير وكانت أكبر منها بمقاسات عديدة في عرض غير معتاد للغاية.



جينفر لوبيز



وكانت ترتدي نظارات شمسية كبيرة الحجم، وتنتعل نفس الأحذية ذات الكعب العالي التي ارتدتها في اليوم السابق، وتحمل حقيبة جلدية واسعة.

في اليوم السابق، كانت في حالة من السعادة بعد أدائها في WorldPride في واشنطن العاصمة، حيث أظهرت لجمهورها بعضًا من أكثر ملابسها جرأة حتى الآن ، وخرجت بمظهر ساحر مع مكياج مثالي وشعر مميز خلال أدائها، أبهرت معجبيها عندما قدمت رقاصات متنوعة على أفضل أغانيها في زي جريء وخطير على المسرح.



جينفر لوبيز بزى غير موفق

ولكن يبدو ان فترة الانفصال عن بن افليك بشكل رسمي كانت تسيطر عليها بشكل كامل في هذا الظهور غير الموفق

وكان قد قرر النجمان جينيفر لوبيز وبن أفليك تخفيض سعر منزلهما فى بيل إير كاليفورنيا البالغ 68 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير TMZ خفّض الزوجان السابقان السعر الباهظ بمقدار 8 ملايين دولار، ويعد هذا تخفيضًا هائلًا، ومن المرجح أن يؤثر سلبًا على ميزانيتهما المالية، حيث اشتريا المنزل الضخم مقابل 60,850,000 دولار في مايو 2023.

وأضاف الموقع أن بن كان يضغط على ممثلة فيلم "Unstoppable" لتخفيض السعر لأنه يريد بيعه، وبعد أن ترددت المغنية الحائزة على جائزة جرامي، رضخت وسمحت له بتخفيض السعر، وزُعم أن المنزل معروض للبيع منذ يوليو 2024.