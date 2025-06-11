شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدواني: أنا وكريم عبد العزيز جبناء كوميديا وبنستخبى جوا الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان ماجد الكدواني عن مخاوفه من تقديم الكوميديا بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه يفضل التعبير عنها من خلال تجسيد الشخصية، بعيدًا عن الإيفيهات المباشرة والمبالغات.

وأوضح الكدواني، خلال لقائه مع المخرج معتز التوني في بودكاست "فضفضت أوي"، أن هذا النهج في تقديم الكوميديا يشترك فيه مع صديقه الفنان كريم عبد العزيز، وهو ما اتفقا عليه منذ أول تعاون بينهما في فيلم "حرامية في كي جي تو" عام 2001.

وقال الكدواني: "أنا وكريم عبد العزيز جبناء كوميديا، بنخاف من الأفورة ومن كسفة الإيفيه اللي مايجبش. فقررنا نستخبى جوه الشخصية ونصدقها، ونقدم الكوميديا من خلالها، من غير ما نبقى بنضحك الناس بشكل مباشر".

حل النجم ماجد الكدواني ضيفا على برنامج "فضفت أوي مع معتز التوني" المذاع عبر منصة watch it، وتحدث خلال اللقاء عن لعب الصدف والأقدار دوار هاما ومحوريا في حياته، وخاصة فيما يتعلق في مشواره الفني.

حيث ذكر ماجد الكدواني أن دخوله لمعهد فنون مسرحية بعد دراسة في كلية الفنون الجميلة، جاء بسبب إصابة قديمة في قدمه، موضحا: " وأنا في المدرسة كان ليا ولد صاحبي مرتاح ماديا، طلب مني أغششه في امتحان الرياضيات بعد ما اخدت دروس، وكان هيديني عربية هدية، ولكني رفضت".

وتابع أنه بعد خروجه من المدرسة في ذلك اليوم وأثناء مزاح أحد الأصدقاء معه، تسبب ذلك في وقوعه على الأرض وإصابته في قدمه، وقيامه بوضع قدمه في الجبس لمدة شهر ونصف، مضيفا: "وكنت وقتها مش عارف الحكمة من الإصابة دي خصوصا بعد ما رفضت أغششه".

كما ذكر خلال لقائه في برنامج "فضفضت أوي": "ولكن عدت السنين نسيتها واتخرجت من فنون جميلة وكنت بشتغل مسرح في الكلية، واكتشفت وقتها عشقي ليه من أول ما دخلته، ويشاء القدر وقتها وأنا في فنون جميلة تيجي لجنة عشان تحكم المسرحية، فيطلبوني أقدم معهد فنون مسرحية وكان دي آخر سنة مسموحلي اقدم".

واستكمل حديثه: "روحت أقدم، كان لازم أعرف موقفي من الجيش، روحت عملت الكشف، وخرجوني بسبب الإصابة دي، وكانت السبب إني أقدم في معهد فنون مسرحية وكان المعهد وقتها حلم لناس كتيرة جدا".