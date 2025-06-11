شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف فوزي يكشف تفاصيل حالته الصحية وذكريات طفولته بعد تصدره التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنان القدير يوسف فوزي محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحاته المؤثرة حول محنته الصحية وابتعاده عن الأضواء، والتي عكست تماهيًا مؤلمًا بين الفن والواقع.

وكشف فوزي في حديثه لـ"الخليج 365" عن تفاصيل إصابته بمرض الشلل الرعاش، الذي أعلن اعتزاله الفن على إثره منذ عام 2015، مؤكدًا أن ما يمر به اليوم كان قد جسّده سابقًا في مشهد درامي بمسلسل "أوبرا عايدة"، حين لعب دور طبيب يعاني من المرض نفسه، قائلًا:"سبحان الله، كأن القدر كان يُمهّد لي الواقع من خلال الفن. حتى الآن المرض لم يفتك بي، وأنا أتناول أدوية تساعد في تهدئة الأعراض، لكنها تُرهق جسدي وتُسبب لي النوم لساعات طويلة، ولهذا لا أخرج كثيرًا، لكنني بطبعي شخص بيتوتي، وطالما الطبيب قال لي: عِش حياتك، فأنا ممتن لله على كل حال".

وأضاف: "أقضي وقتي في منزلي، أتابع الأعمال الفنية من خلال التلفزيون، ونادرًا ما أغادر المنزل. أصدقائي من الوسط الفني لم يتخلوا عني، وكلهم أصحاب فضل عليّ على مدار مشواري الفني".

ونشأ يوسف فوزى فى أسرة تحب الفن، حيث كانت والدته فنانة ودرست الفن فى أكبر معاهد التمثيل بالعالم، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1936 وولدت لأم إنجليزية أيرلندية وأب مصرى وهو الذى سمى الفنان يوسف فوزى، بينما كان والد الفنان الكبير من أصول تركية.

وأشار الفنان الكبير إلى أن أنه ولد فى 16 يوليو عام 1945، وبعد مولده بعامين وقع الطلاق بين والديه وعاش مع والدته وأسرتها فى الإسكندرية حتى سن 8 سنوات فكانت الأسرة تتحدث الإنجليزية، مشيرا إلى أنه لم ير والده حتى وصل لسن 8 سنوات، حيث سافر الأب إلى سويسرا ليدرس البيانو فى الكونسرفتوار، فكانت المرة الأولى التى يراه فيها فى هذا السن، وكان يجب أن ينتقل إلى حضانته، حيث كان القانون المصرى يقضى بانتقال حضانة الولد إلى أبيه فى هذا السن، لينتقل إلى القاهرة ليعيش مع أسرة والده التى كانت تتحدث التركية.