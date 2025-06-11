شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقي تنضم إلى أبطال فيلم "إذما" بجانب أحمد داود وسلمى أبو ضيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة بسنت شوقي إلى أبطال فيلم إذما، إلى جانب أحمد داود، سلمى أبو ضيف، وجيسيكا حسام الدين، في توليفة تمثيلية مختلفة.

الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب والروائي محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية، وذلك بعد مسيرة ناجحة في عالم الكتابة الأدبية والسينمائية.

إذما مقتبس عن رواية للكاتب محمد صادق، التي صدرت عام 2020، وكانت الأكثر مبيعًا، والعمل تدور أحداثه حول البطل عيسى الشواف، الذي يحصل على 9 كنوز، ومع كل كنز يقترب خطوة نحو حلمه، ويكتشف ذاته.

تبدأ القصة مع عيسى الذي يعيش حياة مملة بعد انفصاله عن زوجته، ثم يلتقي في ليلة عيد مولده بصديقة طفولته سيرا، التي تعطيه مجموعة من شرائط الفيديو التي سجلها بنفسه في سن المراهقة، وهذه الفيديوهات تحتوي على رسائل يرسلها لنفسه ليمنعها من اتخاذ قرارات خاطئة ويشجعها على السير في الطريق الصحيح. رحلة عيسى ستكون مليئة بالاكتشافات الذاتية.

يذكر أن آخر أعمال بسنت شوقي مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم.

