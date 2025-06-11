شكرا لقرائتكم خبر عن منه عدلى القيعى ويوسف حشيش يحتفلان بزواجهما فى أحد فنادق القاهرة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي والفنان يوسف حشيش، بزواجهما غدا الخميس الموافق 12 من يونيو الجاري، في أحد الأماكن بالقاهرة، ويقتصر الحفل فقط على حضور الأهل والأصدقاء وبعض المطربين.

وكانت منة عدلي القيعي احتفلت بخطوبتها على الممثل واليوتيوبرالشاب يوسف حشيش، في شهر أكتوبر الماضي 2024، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب، وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أمير مرتضي منصور، أكرم حسني، كارمن سليمان، كما حضر عدد كبير من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني.

وتُعد منة عدلي القيعي من أبرز كاتبات الأغاني في الساحة الشبابية، حيث بدأت مسيرتها في مجال الإعلان ككاتبة إبداعية، قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الأغنية عبر التعاون مع المنتج حسن الشافعي والمطرب أحمد شيبة في أغنية "يا دنيا علمينا متعلميش علينا"، التي شكّلت انطلاقتها الحقيقية.