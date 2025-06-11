شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيج يتصدر التريندات بسبب هانى رمزى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم العالمي نيكولاس كيج التريندات بعد انتشار صورته من كواليس تصوير فيلمه الجديد Madden، وذلك بعد أن ظهر كشبيه للنجم هانى رمزى، وآثار ذلك موجة تفاعل كبيرة من الجمهور المصرى على الشبه الكبير بينهما.

ويجري حاليا كيج، تصوير العديد من المشاهد في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، حيث ظهر مرتديا بدلة رياضية زرقاء مع حذاء أبيض ضخم وتسريحة شعر مختلقة عن المعتاد منه، حيث يجسد شخصية مدرب كرة القدم الأمريكية جون مادن.

ويشارك فى بطولة الفيلم مع كيج كل من كريستيان بيل، وكاثرين هان، وجون مولاني، وشين جيليس، وسيينا ميلر، وجويل موراي، ودان ماتيوتشي، العمل من تأليف وإخراج ديفيد أو. راسل، بالاشتراك مع المؤلف كامبرون كلارك.

وتدور أحداث الفيلم بعد إجبار جون مادن مدرب كرة القدم الأميركي السابق، على التقاعد من قبل فريق أوكلاند رايدرز، ومن ثم يتعاون مع مبرمج من جامعة هارفارد لـ إنشاء أول لعبة فيديو لكرة القدم الأمريكية في العالم.



نيكولاس كيج



نيكولاس كيج