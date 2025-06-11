شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد نجاح الموجى.. قصة نجم كوميدي بدرجة وكيل وزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد الفنان نجاح الموجي الذى قدم أعمالاً فنية مهمة تركت بصمة كبيرة في مشواره الفني، إذ يعد أبرز نجوم الكوميديا في جيل الثمانينات والتسعينيات، وأثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، كما توفى إثر أزمة قلبية عقب عودته من المسرح، حيث كان يعرض مسرحية سيدى المرعب.

حصل الموجى على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، كما حاول التقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات، بدأ الموجي حياته مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورًا هامًّا في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969، تخرج في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ولم يترك وظيفته في هذا المجال إلى جانب عمله في مجال الفن حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة.

وأشهر أفلامه "الكيت كات" عندما جسد شخصية بائع المخدرات المعلم هرم، حيث التقى بالفنان القدير محمود عبد العزيز خلال الفيلم، وحقق شهرة كبيرة، نجاح الموجى لديه ابنتان، وإحداهما إعلامية تدعى آيتن الموجى تعمل مذيعة بالتليفزيون المصرى.

ومن أهم أعمال الفنان نجاح الموجي السينمائية: الحريف، شوارع من نار، صاحب الإدارة بواب العمارة، مغاورى فى الكلية، النساء، امرأة مطلقة موعد مع القدر، مدافن مفروشة للإيجار، سكة الندامة أربعة فى مهمة رسمية، أيام الغضب، اغتصاب، المساطيل، الكيت كات، الحب فى طابا، ليه يا بنفسج، زيارة السيد الرئيس، طأطأ وريكا وكاظم بك، قليل من الحب كثير من العنف، البحر بيضحك ليه، الحب فوق هضبة الهرم.

قدم أكثر من 20 مسرحية، وكان ابرزها المتزوجون، الدور الرابع شقة 9، أنا وصاحبى في الكازوزة، وغيرها من الاعمال المسرحية.