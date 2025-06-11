شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة في القدم سبب إعفاء ماجد الكدواني من الجيش ودخوله معهد الفنون المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم ماجد الكدواني ضيفا على برنامج "فضفت أوي مع معتز التوني" المذاع عبر منصة watch it، وتحدث خلال اللقاء عن لعب الصدف والأقدار دوار هاما ومحوريا في حياته، وخاصة فيما يتعلق في مشواره الفني.

حيث ذكر ماجد الكدواني أن دخوله لمعهد فنون مسرحية بعد دراسة في كلية الفنون الجميلة، جاء بسبب إصابة قديمة في قدمه، موضحا: " وأنا في المدرسة كان ليا ولد صاحبي مرتاح ماديا، طلب مني أغششه في امتحان الرياضيات بعد ما اخدت دروس، وكان هيديني عربية هدية، ولكني رفضت".

وتابع أنه بعد خروجه من المدرسة في ذلك اليوم وأثناء مزاح أحد الأصدقاء معه، تسبب ذلك في وقوعه على الأرض وإصابته في قدمه، وقيامه بوضع قدمه في الجبس لمدة شهر ونصف، مضيفا: "وكنت وقتها مش عارف الحكمة من الإصابة دي خصوصا بعد ما رفضت أغششه".

كما ذكر خلال لقائه في برنامج "فضفضت أوي": "ولكن عدت السنين نسيتها واتخرجت من فنون جميلة وكنت بشتغل مسرح في الكلية، واكتشفت وقتها عشقي ليه من أول ما دخلته، ويشاء القدر وقتها وأنا في فنون جميلة تيجي لجنة عشان تحكم المسرحية، فيطلبوني أقدم معهد فنون مسرحية وكان دي آخر سنة مسموحلي اقدم".

واستكمل حديثه: "روحت أقدم، كان لازم أعرف موقفي من الجيش، روحت عملت الكشف، وخرجوني بسبب الإصابة دي، وكانت السبب إني أقدم في معهد فنون مسرحية وكان المعهد وقتها حلم لناس كتيرة جدا".

يذكر أن آخر مشاركات ماجد الكدواني في السينما، ظهوره كضيف شرف في فيلم "المشروع x" مع صديقه النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض حاليا في السينمات المختلفة، واقترب من حصد 95 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض.

أما برنامج "فضفضت أوى" فهو أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف.

ومن ضيوف البرنامج أيضاً والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والنقيب أشرف زكي، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.



ماجد الكدواني