شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد زاهر بعد تعرض ابنته ملك لوعكة صحية ودخولها المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

علق الفنان أحمد زاهر على تعرض ابنته الكبرى ملك أحمد زاهر لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث دعى لابنته بالشفاء العاجل عبر ستورى حسابه بموقع انستجرام اذ كتبت :"يا رب أنت الشافى يا رب".



تعليق احمد زاهر

ملك أحمد زاهر كشفت عن تعرضها لوعكة صحية من خلال منشور على استورى حسابها بموقع إنستجرام، قالت فيه: "عمري ما بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالبا كنت باخدها بهزار بيني وبين صحابي، بس بجد حاسة إن الفترة الأخيرة بيجيلي كومنتس كلها إنتي عايشة ومبسوطة واحنا مش عايشين، وإيه كل اللي انتو فيه".

ملك أحمد زاهر تابعت: "حاسة إن في الناس بصة على أتفه الحاجات اللي ممكن تكون عندي بتبسطني، زي مثلا إني أنزل أروح الجيم أو أخرج مع صحابي أو يكون شكلي حلو وأنا رايحة إيفينت معين، حبيت بس أقولكم إن الحياة مش وردي أنا بقالي 3 أيام تعبانة شوية وعندي حاجة لحد دلوقتي مش فاهمين سببها وجت فجأة، وفي حوالي نص ساعة قبلها كنت زي الفل، ومن ساعتها مش عارفة أنزل أو حد يشوفني بالي أنا فيه ده ونفسيتي وحشة أوي".



ملك احمد زاهر

ملك أحمد زاهر استكملت: "أنا بحكى الكلام ده عشان تعرفوا بس إن حياتي فيها الحلو والوحش، والله زى أى حد بس أنا بحب دايما أشير الحلو بس وغالبا ده غلط فقررت أشارككم كمان الوحش ومع إن اللي بيحصلي دلوقتي أنا بحمد ربنا عليه وعارفة إنه بإذن الله هيكون حاجة بسيطة وإن شاء الله هخف وكله هيكون تمام".

وأردفت ملك أحمد زاهر: " بس الهدف من الاستوري دي مش إن أي حد يقلق لأن الحمد الله أنا هو مخلى نفسيتى وحشة أوى، حقيقي كل اللى طالبة أنكم ماتحكموش على حد من السوشيال ميديا أو من ظهوره فى أى حاجة لأنها بتورى بس يمكن 20٪ من حياته، ادعولي أخف بسرعة وشكرا، وأنا تمام مافيش حاجة مقلقة أنا بس حسيت إنى محتاجة أشارك الوحش زي ما أنا بشارك الحلو مش أكتر".