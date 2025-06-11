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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد زاهر بعد تعرض ابنته ملك لوعكة صحية ودخولها المستشفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالأربعاء، 11 يونيو 2025 12:06 م
تعليق احمد زاهر
ملك أحمد زاهر تابعت: "حاسة إن في الناس بصة على أتفه الحاجات اللي ممكن تكون عندي بتبسطني، زي مثلا إني أنزل أروح الجيم أو أخرج مع صحابي أو يكون شكلي حلو وأنا رايحة إيفينت معين، حبيت بس أقولكم إن الحياة مش وردي أنا بقالي 3 أيام تعبانة شوية وعندي حاجة لحد دلوقتي مش فاهمين سببها وجت فجأة، وفي حوالي نص ساعة قبلها كنت زي الفل، ومن ساعتها مش عارفة أنزل أو حد يشوفني بالي أنا فيه ده ونفسيتي وحشة أوي".
ملك احمد زاهر
ملك أحمد زاهر استكملت: "أنا بحكى الكلام ده عشان تعرفوا بس إن حياتي فيها الحلو والوحش، والله زى أى حد بس أنا بحب دايما أشير الحلو بس وغالبا ده غلط فقررت أشارككم كمان الوحش ومع إن اللي بيحصلي دلوقتي أنا بحمد ربنا عليه وعارفة إنه بإذن الله هيكون حاجة بسيطة وإن شاء الله هخف وكله هيكون تمام".
وأردفت ملك أحمد زاهر: " بس الهدف من الاستوري دي مش إن أي حد يقلق لأن الحمد الله أنا هو مخلى نفسيتى وحشة أوى، حقيقي كل اللى طالبة أنكم ماتحكموش على حد من السوشيال ميديا أو من ظهوره فى أى حاجة لأنها بتورى بس يمكن 20٪ من حياته، ادعولي أخف بسرعة وشكرا، وأنا تمام مافيش حاجة مقلقة أنا بس حسيت إنى محتاجة أشارك الوحش زي ما أنا بشارك الحلو مش أكتر".
ملك احمد زاهر ووالدها
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