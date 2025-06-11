مفاجأة آسر ياسين لأمينة خليل في حفل زفافها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 02:50 مساءً - ما زالت الاحتفالات بزواج الفنان أمينة خليل والمصور أحمد زعتر مستمرة بحضور أًصدقائها من الوسط الفني والمقربين منها، وخلال أجواء الاحتفالات الأخيرة في اليونان تواجد الفنان آسر ياسين الذي فاجأ الحضور بموهبته في الغناء.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الحفل، وظهر الفنان آسر ياسين مندمجاً في الغناء وسط تفاعل كل من مريم نعوم ورؤوف عبد العزيز، تفاعل محبو آسر مع هذا المقطع وأبدوا إعجابهم بأدائه المميز، وطالبه البعض بالاتجاه للغناء وتقديم تجارب مختلفة.

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أمينة خليل تحتفل بزفافها في اليونان

يشار إلى أن أمينة خليل طلت في حفل زفافها الثاني بفستان أبيض قصير، مطرّز بالكامل وبقَصة ملتفة حول الرقبة، واعتمدت تسريحة الكعكة مع مكياج ناعم أظهر رِقة وجمال ملامحها، وصندلٍ أبيض ملتف حول ساقيها، كما ظهر زوجها أحمد زعتر بلوك بسيط؛ حيث ارتدى بنطلوناً وقميصاً أبيض.

كما ظهر الحضور بإطلالات موحّدة؛ حيث ارتدى الجميع اللون الأبيض، وكان من أبزر الحضور من أصدقائها الفنانة إنجي كيوان.

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حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر الأول

وكانت النجمة أمينة خليل قد احتفلت بزفافها الأول يوم الجمعة الموافق 30مايو الماضي؛ إذ امتنعت عن إعلان خطوبتها التي تمت قبل عدة أشهر، ونفت مراراً الشائعات التي تحدثت عن اقتراب موعد زفافها.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات والصور من حفل كتب الكتاب؛ حيث ظهرت أمينة بإطلالة أنيقة وجذابة، خطفت الأنظار بفستانها الأبيض الراقي.

وقد حرَص على حضور حفل زفاف أمينة خليل عددٌ من نجوم الفن، أبرزهم: يسرا، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، درة وزوجها المهندس هاني سعد، الإعلامية لميس الحديدي، لبلبة، أحمد حلمي وزوجته منى زكي.

بالإضافة إلى: نجلاء بدر، إنجي المقدم، هالة صدقي، أسيل عمران، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ، أحمد السعدني، المؤلف والسيناريست تامر حبيب، ياسمينا العبد، والطفل علي البيلي وآخرين. وقد دخلت العروس وهي ممسكة بيد والدها، في مشهد مؤثر ووسط فرحة عارمة من قِبل الحضور.

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