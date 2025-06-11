يارا تطرح أغنيتها الجديدة غِلِط كتير.. وهذا ما قالته عن حبيبها بعد انفصالهما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 يونيو 2025 02:50 مساءً - "غِلِط كتير" هي الأغنية الجديدة التي أصدرتها مؤخراً الفنانة يارا وهي من ضمن ألبوم تستعد لطرحه قريباً ويحمل اللهجتين اللبنانية والمصرية. "غِلِط كتير" من كلمات الشاعر جيلبير أبو ناصيف، وتلحين الملحن ريان برجي. أما التوزيع والميكس والماسترينغ فكان للمايسترو عباس صباح. وتم تسجيل الأغنية الجديدة وتصويرها في استوديوهات T Musicتحت إشراف المنتج الموسيقي طارق أبو جودة. وتسجل يارا من خلال هذه الأغنية عودة قوية من جديد إلى الساحة الفنية.

يارا تروّج لأغنيتها الجديدة "غِلِط كتير"

وكانت يارا قد بدأت بالترويج لأغنيتها الجديدة "غِلِط كتير" عبر حساباتها على مواثع التواصل الاجتماعي حيث نشرت على إنستغرام حيث أهدت جمهورها بالتزامن مع حلول يوم ميلادها مؤخراً مقطعاً من الأغنية المصورة وعلقت عليه بتوجيه عبارات الحب لجمهورها والامتنان له مثمّنة وجوده في حياتها وأن يوم ميلادها هو الأجمل في حياتها بوجود جمهورها الذي وعدته بإهدائه قريباً أغنيتها الجديدة "غِلِط كتير" قائلة:" عيدي أحلى بمحبتكم وهديتي لإلكم قربت توصل ترقبوا المفاجآت".



يارا تطلع جمهورها على الانتهاء من تحضير أول أغنية من ألبومها الجديد



وبما أنها تضع جمهورها في جميع تحركاتها الفنية، وقبيل طرح الأغنية، أطلعت يارا جمهورها أن الأغنية الأولى "غِلِط كتير" من ألبومها اللبناني الجديد أصبحت جاهزة تماماً. ونشرت مقطعاً آخر من الأغنية عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليه "متل ما وعدتكم الأغنية الأولى من الألبوم اللبناني صارت جاهزة انتظروا غِلِط كتير الاثنين الساعة 4:00 بتوقيت بيروت".

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إطلالة لافتة وجريئة ليارا في بوستر أغنية غِلِط كتير



وكذلك نشرت يارا البوستر الخاص بأغنية ""غِلِط كتير"". وبدت بإطلالة لافتة من خلال صورة لها جريئة وغير تقليدية من خلال ما يشبه الشبك المفتوح باللون الأسود الذي وضعته على رأسها. وقد غطى وجهها برمزية أنها لاتزال عالقة في شباك هذا الحب الذي انتهى ولكنه لم يمت بداخلها وبدت في الصورة وهي ترفع رأسها للأعلى وتحدق عالياً.

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يارا تطلب من الناس ألا يكرهوا حبيبها بعد انفصالهما



فالأغنية تتحدث عن امرأة عاشت قصة حب رائعة مع رجل ولكنها انتهت بالفراق بينهما ولكنها لم تستطع نسيانه ومازالت تحتفظ داخلها بمشاعر الحب تجاهه وبصورة جميلة عنه تبرزها للناس بالرغم مما سببه الفراق لها من ألم. وهي كانت حريصة أن تطلب من الناس أن يعذروه وألا يكرهوه وألا يتكلموا عنه بالسوء بالرغم من أنه أخطأ بحقها وفق عنوان الأغنية "غِلِط كتير"، وأوصتهم يارا من خلال كلمات الأغنية بأن يحموه خوفاً منها أن يرافق أشخاصاً غير جيدين أو جديرين بالثقة حيث تقول كلماتها "لو هوّي بطّل حبيبي مش يعني تكرهوه مش يعني تحكوا عنو قدّامي والله عذروه أنا خايفي من بعدي يمشي مع ناس ما بيشبهوه كرمالي ضلّكن حدّو كرمالي ما تتركوه". كما بدت يارا في الأغنية عاجزة عن نسيانه وتجاوز قصة حبهما وبدء علاقة جديدة حيث تقول كلمات الأغنية "بيكفي عا غيرو تعرفوني كلّن ما بينفعوا. كلّ سهرة عليها خدتوني عم بقشعو وكل مرة بتطفي الموسيقى وعالبيت بترجعوا إنتوا بتناموا عادي وقلبي بيسهر معو ". وقد نجحت يارا بتجسيد معاني الأغنية يساعدها على ذلك صوتها الدافىء وإحساسها العالي اللذين جعلا كلمات الأغنية تصل بإنسيابة وسلاسة.



يارا تحتفل بيوم ميلادها وتقول لجمهورها: محبتكم أحلى هدية

وكانت الفنانة يارا احتفلت بيوم ميلادها مؤخراً حيث نشرت عبر حسابها على إنستغرام فيديو وهي تغني سعيدة على وقع أغنية "سنة حلوة يا جميل التي جاء في كلماتها سنة حلوة يا يارا" وترقص أمام قالب حلوى باللون الوردي مزين بالزهور البيضاء. وجاءت إطلالتها أيضاً باللونين الوردي والأبيض. ومن خلال تعليق شكرت يارا جمهورها ومحبيها الذين عايدوها بيوم ميلادها ووعدتهم بتقديم هدية لهم وهي أغنيتها الجديدة "غِلِط كتير" . وعلقت قائلة:" شكراً من قلبي لكل شخص عايدني وكتبلي كلمة حلوة، محبتكم هي أحلى هدية بس العيد ما بيكمل بدون ما قدملكم هديّة كتير حلوة انتظروها بعد شوي".

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